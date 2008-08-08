Эксперт оценил реакцию Европы на убийство Захарченко

«Убийство Захарченко приведет к тому, что ЕС задумается, как более жестко говорить с Украиной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя официальную реакцию Евросоюза на убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Германский политолог Александр Рар не удивился тому, что в официальном комментарии в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко говорится о необходимости соблюдать Минские соглашения. Его не удивило и то, что в Европейском союзе говорят о сепаратистах на востоке Украины, а не о террористах, как принято в Киеве.

«Террористы – это чисто украинская лексика. И в Америке ее не употребляют. Но и не говорят о повстанцах, как в России. На Западе говорят о сепаратистах», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД. Таким образом, нынешняя реакция еще раз подтвердила, что ДНР и ЛНР в Европе не воспринимают как террористов, как того хотелось бы Украине.

Рар считает, что на Западе очень хорошо понимают, что убийством Захарченко приостановится дальнейший процесс реализации минских соглашений. По его словам, Европа надеется на реализацию этих соглашений, «и если выяснится, что это Украина стояла за убийством Захарченко, то Брюсселем и большинством европейских стран это будет воспринято как демонстрация того, что Киев никак не заинтересован в их реализации».

«В лучшем случае это приведет к тому, что ЕС задумается, как более жестко говорить с Украиной», – прогнозирует эксперт.

Представительство ЕС в Киеве, комментируя пятничный теракт в Донецке, отметило, что «конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней». При этом в ЕС подчеркнули, что работа над реализацией минских соглашений продолжается, а сами соглашения остаются «надежной основной для устойчивого политического урегулирования конфликта».

В то же время в ЕС выразили надежду на то, что убийство лидера ДНР не повлияет на переговоры «нормандской четверки».