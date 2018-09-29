В Японии без света остались почти 200 тыс. домов

По данным энергетической компании Okinawa Electric Power, 196 тыс. домов на юге Японии остались без света из-за ухудшения погодных условий в связи с приближением тайфуна «Трами».

Массовое отключение электричества произошло в южной японской префектуре Окинава, передает РИА «Новости».

Центр тайфуна «Трами» в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи – главного административного города префектуры Окинава. Метеорологи квалифицируют тайфун как «чрезвычайно сильный».

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

По имеющимся данным, от непогоды пострадали пять человек.

Напомним, в начале сентября около 3 млн домов в Японии остались без света после землетрясения.