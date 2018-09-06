После землетрясения в Японии около 3 млн домов остались без света

В результате мощного землетрясения, которое в среду вечером произошло в Японии, по меньшей мере 3 млн домов на острове Хоккайдо остались без света, сообщила компания Hokkaido Electric Power.

По сведениям энергокомпании, света лишились 15 больниц и главная воздушная гавань Хоккайдо – аэропорт Син-Титосэ, передает ТАСС.

В результате землетрясения в некоторых районах Хоккайдо зафиксированы обрушения зданий и сход оползней, сообщает телеканал NHK. Некоторые дома помимо света, лишились также водоснабжения.

По предварительным данным, в результате удара стихии пострадали не менее 10 человек.

Ранее стало известно, что произошедшее в среду вечером в Японии мощное землетрясение повредило систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари».