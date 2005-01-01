Соловьев посмеялся над «изобличившими» Боширова технологиями

Журналист Владимир Соловьев скептически отнесся к технологиям, якобы разоблачившим Руслана Боширова, и привел несколько убедительных аргументов.

«С помощью «новых технологий» решил проверить насколько похожи Боширов и Чепига, а также кто скрывается по мнению программы за «псевдонимом Петров» и о, ужас, им оказался Евгений Сатановский (российский ученый-востоковед и экономист, прим. ВЗГЛЯД). И апогей разоблачений! «Бог Кузя» – ведет передачи на Эхо и зовут его Плющев», – написал Соловьев в Twitter.

С помощью “новых технологий» решил проверить насколько похожи Боширов и Чепига, а также кто скрывается по мнению программы за «псевдонимом Петров» и о, ужас, им оказался Е. Сатановский. И апогей разоблачений! «Бог Кузя» - ведёт передачи на Эхо и зовут его Плющев листайте pic.twitter.com/ZJbk4ZivKc — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 сентября 2018 г.

Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph заявила, что настоящее имя якобы виновного в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига.

Информацию о том, что 39-летний Чепига скрывается под именем Руслан Боширов раскрыли сотрудники группы Bellingcat.

ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которую связывают с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.

Ранее Bellingcat изучил базу ФМС и якобы нашел там паспортные данные Петрова со штампом «сведений не давать», что, по мнению активистов, указывает на его работу со спецслужбами. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала это расследование.

Британская сторона подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Они дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.