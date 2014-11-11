Российскую артиллерию в США назвали «божественной»

Американские СМИ рассказали о модернизации Россией «божественной» артиллерии.

National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США пишет о 240-мм миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-мм гаубице 2С7 «Пион».

Как пишет NI, «если бы холодная война стала горячей», НАТО бы «познало на горьком опыте», что и «Тюльпан», и «Пион» могут стрелять ядерными снарядами, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Россия модернизирует эту технику, чтобы «интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем». У «Тюльпана» собираются обновить или заменить «трубу и механизм возвратной пружины».

По мнению аналитиков, технику модернизируют, чтобы «стирать в порошок» вражеские укрепления или же потому что снаряды для «божественной» артиллерии дешевле баллистических ракет.

Напомним, «Тюльпаны» и «Пионы» активно использовались в ходе конфликта в Донбассе.