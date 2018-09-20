Стало известно о поставке «Джебхат ан-Нусрой» зарина сирийским боевикам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» поставляет зарин боевикам в Сирии.

«К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся так называемых химических приготовлениях – нусровцы занимаются поставками химического оружия союзным незаконным вооруженным формирования, в национальный госпиталь Идлиб доставлено боевое отравляющее вещество зарин», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что главную роль инсценировки могут отдать организации «Белые каски». По данным России, сотни членов структуры снова прибыли в Сирию, приступив к подготовке под руководством иностранных инструкторов.Она добавила, что США публичными угрозами проведения силовой операции против Сирии мешают примирению в стране.

«Вместо того, чтобы подталкивать так называемую вменяемую вооруженную оппозицию к диалогу, они внушают оппозиционерам действительно иллюзорное ощущение относительно того, что они могут вмешаться в конфликт на их стороне», – заявила она.

По ее словам, воодушевленные поддержкой, боевики продолжают вылазки из Идлиба. Так, за августа российские военные зафиксировали 554 нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков с использованием зенитных орудий, минометов. В результате погибли 29 человек.

«С начала сентября уже насчитывается порядка 350 нарушений. Это свидетельствует, конечно, об активизации террористов», – добавила она.

МИД выразил надежду на то, что достигнутые в Сочи договоренности по Идлибу будут способствовать размежеванию террористов и оппозиции.

Во вторник постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «Белые каски» продолжают готовить провокацию с химическим оружием в Идлибе. Он отметил, что провокацию готовят боевики и активисты «Белых касок». Небензя также говорил, что «Джебхат ан-Нусра» передала бочки с хлором группировке «Джейш аль-Изза».

По данным сирийских правозащитников, ранее прибывшие в Сирию «Белые каски» успели отснять постановочные сцены с якобы химической атакой.