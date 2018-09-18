Небензя заявил о продолжающейся подготовке провокации с химоружием в Идлибе

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «Белые каски» продолжают готовить провокацию с химическим оружием в Идлибе.

Об этом он сообщил во вторник на заседании Совета безопасности ООН, посвященном сирийской проблеме, передает ТАСС.

«Внутри идлибской зоны деэскалации продолжается подготовка боевиками и активистами «Белых касок» постановочных акций по применению химического оружия», – сказал Небензя.

Ранее сообщалось о том, что прибывшие в Сирию «Белые каски» успели отснять постановочные сцены с якобы химической атакой.

Представитель России при ООН отметил, что в постановочных съемках заставили принять участие «похищенных в провинциях Идлиб и Алеппо сирийцев, включая детей». По словам постпреда, «Джебхат ан- Нусра» передала бочки с хлором группировке «Джейш Аль-Изза».

«Видим, что некоторые наши партнеры используют Сирию как плацдарм, чтобы развязать в регионе гораздо более серьезный и опасный конфликт с далеко идущими и непредсказуемыми последствиями. В этой связи хотели бы еще раз призвать к подлинно коллективной работе по всем конфликтным ситуациям в регионе и уж тем более на контртеррористическом направлении и оставить попытки решить проблемы Сирии за ее спиной», – резюмировал Небензя.