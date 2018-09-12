Минобороны: Американцы уже отсняли постановочные сцены химатаки в Идлибе

Несколько ближневосточных и один американский телеканал отсняли в сирийском Идлибе девять постановочных сцен «химатаки правительственных войск», сообщили в российском Центрt примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«По неопровержимой информации российского ЦПВС, вчера, 11 сентября, в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения «химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан», – сообщили в центре, передает РИА «Новости».

На видео помощь «пострадавшим» оказывают активисты «Белых касок» («Гражданской обороны»).

В ЦПВС добавили, что после съемок «Белые каски» и боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» на совещании одобрили только два видео из девяти для передачи в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Остальные видео из-за плохого качества появятся лишь в соцсетях.

В сообщении центра говорится, что с 9 сентября активисты «Белых касок» в населенном пункте Хан-Шейхун «ежедневно в вечернее время проводили репетиции постановочных видеосъемок «химатаки» с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет».

«Согласно информации, поступающей в Центр по примирению враждующих сторон от населения провинции Идлиб, признаки активизации подготовки постановочных химатак зафиксированы в населенном пункте Кафер-Зайта. Отравляющие вещества для проведения провокаций доставлены в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик», – также заявили в ЦПВС.

Сообщается, что для участия в инсценировках химатак боевики отобрали 22 ребенка с их родителями, проживающих в населенных пунктах Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо. «Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы «Икаб», подконтрольной террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», – отметили в сообщении.

Также в ЦПВС сообщили, что «Белые каски» вместе с террористами готовятся к «реальному применению отравляющих веществ на основе хлора» против сирийцев, участвующих в съемке. Это делается для подготовки к обвинению сирийской правительственной армии в химатаке, добавили в центре.

Во вторник жители Идлиба сообщили о начале съемок постановочной провокации по «применению» сирийской армией химоружия.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке противниками Дамаска новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара.