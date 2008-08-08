Жители Идлиба сообщили о начале съемок провокации с химоружием

Жители Идлиба сообщают о начале съемок постановочной провокации по «применению» сирийской армией химоружия, передает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», – передает РИА «Новости» сообщение ЦПВС.

Отмечается, что все отснятые материалы будут переданы в редакции телеканалов уже к вечеру, а перед этим будут размещены в соцсетях.

Для съемок были приглашены несколько ближневосточных телеканалов, а также группа регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

Для «натуральности» боевики доставили в место проведения постановочной «химатаки» отравляющее вещество на основе хлора.

По сценарию в роликах будут также демонстрироваться сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура «активистами» «Гражданской обороны» («Белые каски»).

Ранее Минобороны России заявило о подготовке противниками Дамаска новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара.

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