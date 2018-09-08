Военные США рассказали о работе над «ответом» на возможную химатаку в Сирии

Американские военные информируют президента США Дональда Трампа о возможной реакции в случае применения в Сирии химического оружия, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Трампу предоставляются «обновленные данные по работе» над «вариантами военного развития ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Reuters сообщает, что Вашингтон пока не определился с возможностью применения военной силы в ответ на использование в Сирии химического оружия.