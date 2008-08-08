Подтверждено прибытие «Белых касок» в Идлиб для подготовки провокации

Сирийский правозащитник Аммар Джамаль сообщил, что несколько десятков представителей «Белых касок» прибыли из Турции на территорию Сирии ради организации провокации якобы с применением химического оружия.

«Группа из сотрудников «Белых касок» численностью 30 человек на машинах скорой помощи с турецкими номерами прибыли из (пограничного города) Даркуш в зернохранилище (в провинции Идлиб)», – сообщил Джамаль.

Согласно данным правозащитников, «Белые каски» появились в Идлибе утром во вторник. При них находились баллоны с неизвестным газом, передает РИА «Новости».

Ранее жители Идлиба сообщили о начале съемок в Джиср-эш-Шугуре постановочной провокации, на которой сирийская армия якобы применяет химическое оружие.

Правозащитники сообщили, что террористы привлекают к постановочным съемкам пленных родственников боевиков «Исламского государства*» и бандформирований, которые готовы к сотрудничеству с Дамаском. По сценарию женщины и дети будут представлены погибшими от химатаки.