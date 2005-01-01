Порошенко призвал ВСУ быть готовыми к силовому сценарию в Донбассе

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к любым сценариям развития событий в Донбассе, в том числе к разрешению конфликта силовым путем, заявил президент страны Петр Порошенко, выступая с ежегодным обращением в Верховной раде.

«У нас должна быть подобная опция (силового разрешения конфликта – прим. ВЗГЛЯД), любая армия должна быть готова к любым сценариям», – приводит его слова РИА «Новости».

Порошенко добавил, что мира нужно достигать политико-дипломатическим путем.

Глава украинского государства призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не упрекали в невыполнении Минских соглашений.

Порошенко также заявил, что сотрудничество с США по предоставлению Киеву оборонного летального оружия будет продолжено.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе. Он предупреждал, что это станет катастрофой для украинского народа.

Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко говорил, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».