Глава ВТО допустил существование организации без США

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что организация могла бы существовать и без участия США.

Выступая на мероприятии в Рио-де-Жанейро, Азеведо сказал, что орган по урегулированию торговых споров может работать и без США, однако неизвестно, как к этому отнесется Вашингтон, передает Reuters.

Он также отметил, что коммерческий спор между двумя Китаем и США, которые являются крупнейшими экономиками мира, может перейти и в другие области. По его словам, ВТО сосредоточилась на попытке активизировать диалог между двумя странами.

Во вторник Еврокомиссия разработала предварительный план реформы Всемирной торговой организации.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вывести США из ВТО, если «она не изменится».