ЕК обнародовала план реформы ВТО

Еврокомиссия разработала предварительный план реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

«Пришло время действий, чтобы сделать систему способной справляться со сложностями современной глобальной экономики», – приводит пресс-служба ЕК слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, передает РИА «Новости».

ЕК сообщает, что изменения коснутся трех главных областей: обновления правил международной торговли, укрепления мониторинговой роли ВТО и преодоления прогнозируемого застоя в системе урегулирования торговых споров.

Евросоюз уже начал сотрудничать по реформе ВТО с другими странами, среди которых США, Китай и Япония.



«ЕС продолжит обсуждать представленные первоначальные идеи с другими партнерами по ВТО в ближайшие недели с целью подготовки конкретных предложений», – говорится в сообщении ЕК.

На встрече министров торговли и коммерции стран G20 впервые удалось добиться полного консенсуса о необходимости реформирования ВТО.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вывести США из Всемирной торговой организации, если «она не изменится».