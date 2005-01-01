G20 впервые достигла консенсуса о реформе ВТО

На встрече министров торговли и коммерции стран G20 впервые удалось добиться полного консенсуса о необходимости реформирования ВТО, сообщил посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар.

МИД Аргентины проинформировал посла о достижении «полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать», передает РИА «Новости».

Гелар подчеркнул, что по «программе реформирования ВТО» удалось прийти к консенсусу со всеми государствами G20, включая Китай и США.

Министерская встреча стала одной из важнейших для подготовки ноябрьского саммита лидеров стран G20, заявил Гелар.