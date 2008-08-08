Трамп выдвинул ультиматум по реформе ВТО

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО), если «она не изменится».

Об этом американский лидер заявил Bloomberg, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что членство в ВТО невыгодно для Вашингтона, как и участие в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

В июле стало известно, что глава Белого дома поручил разработать законопроект о выходе Вашингтона из Всемирной торговой организации, чтобы Соединенные Штаты могли в одностороннем порядке устанавливать любые пошлины. В США предупредили, что подобный шаг способен «взорвать» мировую экономику.

Напомним, Россия направила во Всемирную торговую организацию иск для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.