Трамп выступил с критикой членства США в ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) невыгодно для Вашингтона, как и Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

«Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Много обязательств и отсутствие возможности выйти, если это не сработает», – написал Трамп в Twitter.

«Двусторонние сделки более эффективны, выгодны и лучше для наших рабочих. Смотрите, как плоха ВТО для США», – написал американский президент.

Напомним, 13 апреля заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства.

В феврале Трамп заявил, что оставшиеся участники соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве не предлагают США «лучших вариантов», чем тот, от которого Вашингтон отказался.