Климкин заявил, что «Северный поток – 2» лишит Украину транзита газа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия прекратит транзит газа через территорию Украины после завершения постройки «Северного потока – 2».

«Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию», – уверен глава МИД.

Климкин объяснил, что борьба с «Северным потоком – 2» на Украине идет именно по причине таких предположений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «ЛигаБизнесИнформ».

В июле Россия, Украина и страны Евросоюза обсудили возможность мирового соглашения между Газпромом и Нафтогазом. После этого украинская сторона приняла одно из условий российской газовой компании.

США подчеркнули, что их санкции против «Северного потока – 2» связаны с вопросом транзита газа через Украину.