США увязали санкции против «Северного потока – 2» с транзитом газа через Украину

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что действующие и ожидаемые американские санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2» связаны в первую очередь с вопросом транзита газа через Украину.

«Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении «Северного потока – 2» связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину», – заявил Перри в интервью «Коммерсанту».

По его словам, «дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны».

Перри подтвердил возможность введения Белым домом новых санкций против энергетического сектора России и «Северного потока – 2», однако заявил, что окончательное решение пока не принято.

Накануне глава Нафтогаза назвал размер ежегодных потерь Украины после запуска «Северного потока – 2».

Отметим, ранее глава минэнерго США объяснял политику Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» «заботой» об энергобезопасности Европы.