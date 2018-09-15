Глава Нафтогаза оценил ущерб от «Северного потока – 2»

Ущерб запуска «Северного потока – 2» составит примерно 3 млрд долларов в год, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По словам Коболева, это будет «огромная потеря», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНН.

«Если говорить об объемах, то это 3 млрд долларов в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. Если «Северный поток – 2», например, сейчас запустится, то через два года проект может быть завершен, и как только он будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину не будет», – сказал он.

Как уточнил Коболев, это примерно 3% ВВП.

Он отметил, что после запуска «Северного потока – 2» часть транзита пойдет по нему, часть – через «Турецкий поток».

Ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что финансовые потери, которые понесет Украина в случае прекращения транзита российского газа, сопоставимы с расходами страны на армию и превышают все убытки России от санкций.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что проект газопровода «Северный поток – 2» важен и значим для Берлина.

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон говорил, что негативное мнение политических партий страны о строительстве «Северного потока – 2» не повлияет на строительство газопровода.

В начале сентября компания Nord Stream 2 AG приступила к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе в территориальных водах Финляндии.