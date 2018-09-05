Началось строительство «Северного потока – 2» в Финляндии

Компания Nord Stream 2 AG приступила к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе в территориальных водах Финляндии, говорится в сообщении компании.

«Сегодня в 13.25 (по центральноевропейскому времени, в 16.25 мск) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Судно будет работать круглосуточно и без выходных. До и после укладки также будут проведены работы по обследованию морского дна для проверки точного положения газопровода».

Все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне в связи со строительством согласованы, работы ведутся в соответствии с условиями национальных разрешений под контролем органов власти страны.

Финляндия выдала итоговое разрешение на строительство газопровода в апреле – одной из первых среди стран, через которые будет проложен «Северный поток – 2».