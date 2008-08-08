Посол Швеции заявил о невозможности остановить «Северный поток – 2»

Негативное мнение политических партий Швеции о строительстве «Северного потока – 2» не повлияет на строительство газопровода, заявил посол страны в Москве Петер Эриксон.

«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока – 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», – сказал Эриксон в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в соответствии с международным правом, Швеция могла только обсуждать возможное влияние проекта на окружающую среду, но не могла потребовать не строить газопровод.

«Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», – отметил он.

Также Эриксон отметил, что планируемое введение США новых антироссийских санкций может затруднить работу шведских компаний в России.

Так, по его словам, из-за санкций весной чуть не закрылась шведская «дочка» «Русала» Kubal, в которой работают около 500 человек.

«Шведские банки боялись принимать деньги за электричество, потому что опасались сделок в долларах. Все решилось в последние часы. Сейчас я знаю, что «Русал» и Дерипаска готовят изменения, чтобы его доля снизилась. Надеемся, что «Русал» исходит из этих санкций. Проблема с Kubal пока решена. Посмотрим, что будет дальше», – сказал он.

По его словам, прошлый год стал успешным для Volvo и Scania, работающих в России – компании почти вдвое повысили объем продаж. Он не исключил, что возможно принятие решения об увеличении активности на российском рынке.

Напомним, на прошлой неделе политические партии Швеции высказались за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Американский журнал Forbes также признавал невозможность остановки строительства «Северного потока – 2».

Ранее Совбез России собрал с министерств и госкомпаний предложения по защите экономики от американских санкций.