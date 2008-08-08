В Швеции выступили против «Северного потока – 2»

Политические партии Швеции высказываются за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Радиостанция Sveriges Radio провела опрос среди партий на тему строительства «Северного потока – 2». Большинство из них считают нужным остановить проект, передает РИА «Новости».

Уполномоченная умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем считает, что российский газопровод это «плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности». По ее словам, партии выступает за остановку проекта.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон отметил, что «Россия не уважает международное право», поэтому нужно найти другие способы обеспечить ЕС энергией.

Председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС Юнас Эрикссон напомнил, что страна уже сталкивалась с проблемами при применении международного права против «Северного потока – 2». Он поддерживает предложение Еврокомиссии о внесении правок в Газовую директиву ЕС, так как это, по его словам, позволит заблокировать проект.

О намерении поддержать эту инициативу заявил и член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм. «Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток – 2» будет заблокирован», – сказал он.

В июне посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем говорил, что правительство страны критически относится к строительству «Северноо потока – 2», но Швеция как прибрежное государство не может препятствовать прокладке трубопровода.

Ранее правительство Швеции одобрило запрос компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море.

«Северный поток – 2» – двухпоточный подводный газопровод протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 километров газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении.