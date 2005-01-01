Швеция объяснила, почему одобрила «Северный поток – 2»

Как прибрежное государство Швеция не может препятствовать прокладке трубопровода «Северный поток – 2», заявил посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем.

Правительство Швеции критически относится к строительству «Северного потока – 2», написал Хагстрем в своей статье в «Европейской правде».

Но, отметил он, газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции, в исключительной экономической зоне, то есть в международных водах. «Это означает, что мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства», – уточнил он.

По его словам, Швеция как прибрежное государство имеет право принимать «разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов». В иных случаях, пишет он, прибрежное государство «не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов».

Правительство Швеции в четверг, 7 июня, одобрило запрос компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море.

«Северный поток – 2» – двухпоточный подводный газопровод протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 километров газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении. Документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока – 2» будут подготовлены летом 2018 года.