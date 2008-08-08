Стали известны предложения по защите экономики России от санкций США

Совбез России собрал с министерств и госкомпаний предложения по защите экономики от американских санкций, сообщили СМИ.

Совет безопасности готовит сводный план ответных мер на новые санкции и санкционные инициативы США. Среди подготовивших инициативы по защите от санкций – министерства финансов, экономического развития, промышленности и торговли, а также Центробанк, Внешэкономбанк, Ростех и отраслевые монополии, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Совбезу.

В частности, обсуждается включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения – оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.

Таким образом Россия намерена защититься от вторичных санкций США, которые ранее применялись против Кубы или Ирана. Теперь санкции угрожают иностранным покупателям российских вооружений.

Кроме того, обсуждаются возможности приоритетных закупок технологий, не попавших под санкции США, и использования альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий.

Также предлагается форсированно развивать проекты в области дорожно-транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильный внутренний спрос на товары, экспорт которых пострадает от санкций.

Ранее в США заявили, что Россия оказалась как никогда готова к новым санкциям.

Россия допускает возможность несимметричного ответа на новые санкции США.