Лавров допустил возможность несимметричного ответа на новые санкции США

Москва не оставит без ответа санкции США, введенные против России из-за мнимый обвинений по «делу Скрипалей», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками МГИМО.

«Мы, конечно же, не оставим это без реакции, об этом будет объявлено – это необязательно будет симметричный ответ. Я считаю, что симметричный ответ не всегда оптимальный способ действий», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров сказал, что Россия выступает за взаимоуважительный, равноправный диалог. «По-другому с нами разговаривать не надо. Люди, которые не знают истории, должны ее почитать», – отметил министр. По его словам, когда США к такому разговору будут готовы, за Москвой дело не станет.

Также Лавров заявил, что Россия не признает предпринимаемых Вашингтоном нелегитимных шагов, в частности, в вопросе иранской проблемы, ВТО, палестино-израильского урегулирования. По его словам, США предпринимает «простые, прямые» действия, имеющие мало общего с дипломатией.

Вместе с тем, по словам министра иностранных дел, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео понимают, что ладить с Россией входит в интересы Вашингтона. Он указал, что компании из Соединенных Штатов заинтересованы в российском рынке и экономический интерес США на перспективу не может игнорировать потенциал российского рынка и потенциал сотрудничества с Россией.

Желание Трампа иметь нормальные отношения с Москвой блокируются русофобским лобби в Вашингтоне. Из-за этого развязано внутреннее расследование, указал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о мнимом «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году не представило ни одного факта, подтверждающего обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

На прошлой неделе начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». При этом, как отмечали американские СМИ, Россия оказалась как никогда готова к новым санкциям.