В США признали, что «Северный поток – 2» уже не остановить

В глубоководной части Финского залива началось строительство участка «Северного потока – 2», это наглядно подтверждает то, что проект газопровода уже не остановить, пишет американский журнал Forbes.

Издание напоминает, что до этого строительство трубопровода сводилось к работам на побережье и в российских территориальных водах, а также в его конечной точке неподалеку от немецкого Грайфсвальда, передает ИноТВ содержание статьи журнала.

Forbes выразил удивление быстрыми темпами строительства газопровода на фоне «существующей политической угрозы воплощению проекта в жизнь». При этом, пишет автор статьи, в строительство газопровода без сомнений вкладывают миллионы, так как есть не так много правовых путей, чтобы помешать проекту.

Издание напоминает, что соглашение на строительство «Северного потока – 2» должны быть получены от Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Только Дания пока не согласилась на прохождение трубопровода по ее территории, но и это не является поводом для беспокойства – Газпром просто изменит путь прокладки труб.

Вероятнее всего, газопровод будет сдвинут на запад от датского острова Борнхольм в международные воды, разделяющие Данию и Швецию. В итоге единственным поводом отказать в строительстве в исключительной экономической зоне могут стать вопросы безопасности или логистики, чего Дания, вероятнее всего, делать не станет, чтобы не показаться ненадежным партнером на море.

Теперь «Северный поток – 2» может остановить лишь изменение позиции Ангелы Меркель, что выглядело бы результатом давления со стороны Вашингтона и, таким образом, не пользовалось бы поддержкой немцев, заключает Forbes.

Накануне компания Nord Stream 2 AG приступила к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе в территориальных водах Финляндии.

В начале августа Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток – 2» в Дании. Власти Дании взяли год на рассмотрение заявки. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком – 2».