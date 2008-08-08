Меркель объяснила Прибалтике значимость «Северного потока – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» важен и значим для Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии.

«Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии», – заявила Меркель. Она отметила, что в Германии энергетическая политика является диверсифицированной. Страна импортирует норвежский, голландский и российский газ, указала она.

«Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что Украина должна остаться транзитером газа.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что транзит российского газа через Украину может быть сохранен, но должен при этом соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.

Меркель также выразила надежду на реализацию проекта турецкого газопровода.

Со своей стороны Грибаускайте заявила, что позиция Вильнюса остается прежней. «Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический проект», – заявила она.

«Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии, из России», – добавила литовский президент.

Ранее на Западе признавали, что экономическая логика «Северного потока – 2» является «безжалостной».

В начале сентября компания Nord Stream 2 AG приступила к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе в территориальных водах Финляндии. Американский журнал Forbes признал невозможность остановки строительства «Северного потока – 2».