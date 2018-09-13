Американский министр в Москве высказался о санкциях против «Северного потока – 2»

Вашингтон выступает против российского проекта газопровода «Северный поток – 2», однако ни Россия, ни США не хотят дойти до стадии введения санкций против этого проекта, заявил американский министр энергетики Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве.

«Мы выступаем против «Северного потока – 2», который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место [в энергобезопасности Европы] в случае, если что-то пойдет не так», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также утвердительно ответил на вопросы о том, собираются ли США ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России и против «Северного потока – 2».

Говоря о сроках введения санкций против газопровода, Перри добавил, что ни Вашингтон, ни Москва не хотят дойти до этой стадии.

Новак со своей стороны заявил, что энергетика не должна быть инструментом давления, в этом взгляды России и Соединенных Штатов похожи. Он подчеркнул, что потребитель должен иметь право выбирать источники.

Российский министр отметил, что Россия и США как ведущие энергетические державы смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.

На встрече с Перри Новак заявил, что предпосылки для российско-американского диалога в энергетике созданы президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, этот диалог способствует укреплению доверия в нынешних непростых политических условиях.

Ранее в четверг стало известно, что объемы добычи нефти в США впервые за последние десятки лет превысили показатели России и Саудовской Аравии.