Американский министр в Москве высказался о санкциях против «Северного потока – 2»

Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
Разделы

Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выжить охранителю в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...

В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
    Перейти а раздел…

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 21 комментарий

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Киев: Суд в Швеции отменил приостановку взыскания миллиардов с Газпрома
          Рубль сильно упал на фоне информации о «жестких» санкциях против РоссииГенерал объяснил, почему Петров и Боширов непригодны на роль ликвидаторовПосле признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадокЗахарова оценила реакцию Лондона на интервью «отравителей» Скрипалей
          Психоналитик рассказала о несоответствиях в поведении Петрова и БошироваБлогеры проанализировали интервью Петрова и БошироваВетеран разведки о Петрове и Боширове: Ну не отрывались они в АнглииЖириновский оскорбил Хинштейна в эфире у Соловьева
          Роскосмос и НАСА согласовали позиции по инциденту с отверстием на МКСВ Британии арестован критик официальной версии «дела Скрипалей»Появились данные о разоружении «прилепинского батальона» со стрельбойИзвестного выпадами в адрес России украинского министра поймали на взятке

          Главная тема


          Британская пресса "лишилась дара речи" от интервью Петрова и Боширова

          «звонят разные люди»


          Стало ясно, как Петров и Боширов нашли Симоньян

          свобода слова


          Три украинских политика поругались в прямом эфире из-за «языка оккупантов»

          «есть вопросы»


          Пентагон обеспокоился действиями российских кораблей у берегов Сирии

          новейшие самолеты


          В Госдуме ответили на угрозу США применить в Сирии истребители F-35

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Американский министр в Москве высказался о санкциях против «Северного потока – 2»

          13 сентября 2018, 19:08

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Вашингтон выступает против российского проекта газопровода «Северный поток – 2», однако ни Россия, ни США не хотят дойти до стадии введения санкций против этого проекта, заявил американский министр энергетики Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве.

          «Мы выступаем против «Северного потока – 2», который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место [в энергобезопасности Европы] в случае, если что-то пойдет не так», – приводит его слова РИА «Новости».

          Он также утвердительно ответил на вопросы о том, собираются ли США ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России и против «Северного потока – 2».

          Говоря о сроках введения санкций против газопровода, Перри добавил, что ни Вашингтон, ни Москва не хотят дойти до этой стадии.

          Новак со своей стороны заявил, что энергетика не должна быть инструментом давления, в этом взгляды России и Соединенных Штатов похожи. Он подчеркнул, что потребитель должен иметь право выбирать источники.

          Российский министр отметил, что Россия и США как ведущие энергетические державы смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.

          На встрече с Перри Новак заявил, что предпосылки для российско-американского диалога в энергетике созданы президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, этот диалог способствует укреплению доверия в нынешних непростых политических условиях.

          Ранее в четверг стало известно, что объемы добычи нефти в США впервые за последние десятки лет превысили показатели России и Саудовской Аравии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............