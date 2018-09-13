США стали мировым лидером по добыче нефти

Объемы добычи нефти в США впервые за последние десятки лет превысили показатели России и Саудовской Аравии.

«В феврале добыча сырой нефти в США превысила объем нефтедобычи в Саудовской Аравии – впервые за более чем два десятилетия. В июне и августе США обошли Россию по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года», – сообщили в управлении по энергетической информации США, передает Deutche Welle.

Представители управления отметили, что в середине 2014 года стоимость нефти снизилась, в связи с чем американские производители временно снизили добычу нефти. «Однако после роста цен в начале 2016 года инвестиции и производство начали расти. При этом Саудовская Аравия и Россия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет», – сказано в сообщении.

Эксперты считают, что объемы добычи США в ближайшем будущем превысят объемы добычи в Саудовской Аравии и России.

Соединенные Штаты были мировым лидером по добыче нефти до 1973 года.

По итогам июня Россия впервые заняла третье место в мире по объемам нефтедобычи после США и Саудовской Аравии.