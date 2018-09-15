Волкер заявил о готовности США обсудить поставки оружия на Украину

США готовы обсуждать с Украиной ее потребности в усилении обороноспособности, заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Теперь мы готовы улучшать оборонную возможность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть некоторые пробелы в этом. Мы можем говорить о том, где есть эти пробелы. Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут определенные вещи покупать», – цитирует выступление Волкера на брифинге в рамках ежегодной конференции YES «Укринформ».

По его словам, это будет обычный бизнес.

Также Волкер отметил, что договор о дружбе между Россией и Украиной утратил значение, передает «ЛИГАБизнесИнформ».

«По факту вторжения России иметь такой договор это странно», – сказал он.

Также Волкер назвал агрессивными и провокационными действия России в Азовском море. «Мы не принимаем эти претензии России на шельфы и мы считаем, что присутствие российских военных там – это очень агрессивные провокационные шаги», – цитирует Волкера «Интерфакс-Украина».

В августе замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» заявлял, что США стали поставлять на Украину больше вооружений.

До этого глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией. В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.

Ранее в субботу Петр Порошенко в интервью Washington Post высказал мнение, что Россия решила оккупировать Азовское море и блокирует с этой целью заходы судов. В Крыму назвали эти предположения фантастическими.