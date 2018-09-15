В Крыму отреагировали на заявление Порошенко об оккупации Азовского моря

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фантастическими заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении России оккупировать Азовское море.

«Все это фантастические предположения, которые делаются с одной целью – продемонстрировать, что руководство украинского государства якобы является самым прозорливым, самым острожным и патриотичным», – цитирует Иоффе РИА «Новости».

Он отметил, что Украине нужно просто соблюдать морское право. «Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков – это пиратство», – пояснил он.

Иоффе рекомендовал Порошенко посмотреть на свои поступки, и тогда «все станет понятно». Он отметил, что именно на нынешней украинской власти лежит в вина «за все, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной».

Ранее в субботу Петр Порошенко в интервью Washington Post высказал мнение, что Россия решила оккупировать Азовское море и блокирует с этой целью заходы судов.

Ранее генштаб ВСУ принял решение об усилении спецназом группировки войск на азовском направлении из-за якобы «агрессивных» действий России.