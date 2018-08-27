Россия указала на увеличение поставок оружия из США на Украину

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что США стали поставлять на Украину больше вооружений.

«Мы видим наращивание усилий по подпитке Киева, в том числе оружием поражающего действия. Есть планы, как я слышал, расширять учения в непосредственной близости от наших рубежей», – сказал Рябков, передает ТАСС.

В конце 2017 года представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства». Позднее Госдепразрешил коммерческий экспорт на Украину ограниченной партии летального оружия, произведенного американскими компаниями.