Общины мигрантов потребовали отставки главы МВД Германии

Несколько общин мигрантов и благотворительные организации обратились к главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу, предложив ему уйти в отставку.

Открытое письмо Зеехоферу подписали благотворительная организация Schuelerpaten Deutschland, объединение Neue Deutsche Organisationen, Турецкая община в Германии, Центральный совет Сербии в Германии и другие, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-TV.

Авторы обращения считают, что Зеехофер не может обеспечить защиту граждан, так как не слишком серьезно относится к опасности праворадикального движения.

«Как граждане сейчас мы очень переживаем за нашу страну. Мы беспокоимся, потому что правые экстремисты доминируют в новостях, вызывают на улицу иностранцев, имея в виду нас! Мы шокированы нацистскими приветствиями и помним, что эта страна когда-то не смогла побороть истоки. Мы беспокоимся, потому что мы и наши дети не можем передвигаться свободно и безопасно из-за нашей внешности, наших имен или убеждений», – говорится в письме.

В конце августа в немецком городе Хемниц прошли акции протеста против мигрантов из-за того, что в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Дошло до столкновений с полицией.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему побоище между фашистами и антифашистами в немецком Хемнице – это проблема не одной только Германии, а Евросоюза в целом.

В июле Зеехофер сам грозился покинуть пост из-за отсутствия согласия по миграционному вопросу с канцлером Ангелой Меркель.