Генпрокурор Украины захотел вернуться в политику в союзе с Кличко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении вернуться в политику, а также не исключил объединения сил с мэром Киева и главой партии «УДАР» Виталием Кличко.

Луценко заявил, что вернется в политику, откуда он «вышел». Он добавил, что теперь знает «гораздо больше, что нужно изменить в законах».

«Вернусь в парламент и буду работать над тем, над чем работал всю жизнь – над справедливостью и законностью», – приводит его слова в Facebook пресс-секретарь Лариса Сарган.

Кроме того, украинский генпрокурор в данный момент ведет переговоры с Виталием Кличко, с которым у него «давние дружеские и товарищеские отношения».

«Я считаю, что мы единомышленники. Не исключаю, что мы можем создать общую политическую силу», – отметил Луценко.

Он считает, что у мэра Киева есть серьезная политическая сила, а Украине в данный момент требуется объединение правоцентристских и центристских политиков, которые смогут обеспечить стране развитие.

Напомним, на Украине весной 2019 года пройдут президентские выборы, а осенью – парламентские. Президент Украины Петр Порошенко дал гарантии, что эти выборы будут свободными и честными.