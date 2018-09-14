Лавров дал емкое определение политики Запада в отношении России

Политика Запада в отношении России подходит под поднятие «гибридная война», американская и европейская пресса устраивает «шельмование» нашей страны по любому поводу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума, отметил, что Запад осуществляет против России прямые военные действия, наращивая на российских границах, вопреки ранее дававшимся заверениям, присутствие военной инфраструктуры НАТО, развертывая новые боевые подразделения и ударные вооружения, передает РИА «Новости».

Кроме того, функционирующие в России и за ее пределами неправительственные организации «активнейшим образом используются для вмешательства в наши внутренние дела».

Лавров назвал вакханалией заявления Вашингтона о якобы имевшем место вмешательстве России в дела США. По его словам, американские власти так объясняют все беды своей политической системы.

Он отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер работает над расследованием больше года, сотни людей были опрошены. Министр заметил, что при таком количестве опрошенных подозреваемых или свидетелей очень трудно что-нибудь утаить, однако ни одного конкретного факта не приводится.

Москва предлагает американской стороне возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, сказал Лавров.

Министр отметил, что отношения России и Евросоюза остаются заложниками украинского кризиса. Реализация масштабных планов по сотрудничеству Москвы и Брюсселя невозможно без общего оздоровления российско-еэсовских отношений, указал Лавров.

В Европе растет число тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России, сказал Лавров. По его словам, такие люди стремятся проводить прагматичную политику в отношении России и не хотят, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам.

Ранее Лавров говорил, что отношения Москвы с ЕС находятся не в лучшей форме из-за русофобских сил внутри Евросоюза, вдохновляемых подсказками из-за океана.