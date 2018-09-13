Лавров указал на виновников всех проблем между Россией и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы с ЕС находятся не в лучшей форме из-за русофобских сил внутри Евросоюза, вдохновляемых подсказками из-за океана.

Лавров выразил сожаление, что «Брюсселю не хватило самостоятельности, и там взялись раскручивать антироссийскую санкционную спираль по указке из Вашингтона», передает ТАСС.

«Нас немало удивило, с какой поспешностью в Евросоюзе добровольно согласились терпеть многомиллиардные убытки, а американцы потерь не несли и не несут. Насколько это нужно европейцам, решать им самим», – отметил глава российского дипведомства.

При этом, по его словам, «не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает пагубность конфронтационного курса в отношении России».

Он также подчеркнул, что перед Москвой и Брюсселем стоят общие реальные угрозы безопасности.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости для ЕС восстановить связи с Россией.