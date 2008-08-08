Юнкер призвал ЕС восстановить связи с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости для ЕС восстановить связи с Россией.

Юнкер признался, что хотел бы, что ЕС восстановил связи с Россией, однако отметил, что на это может понадобиться много времени, передает ТАСС.

«Я стараюсь развивать как можно более тесные отношения с разными игроками в мире», – заявил Юнкер в интервью французскому изданию Le Figaro, рассказав о своем июльском визите в Китай, где была достигнута договоренность о создании группы по обсуждению реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

Комментируя торговые отношения ЕС с США, Юнкер выразил надежду, что США будут придерживаться достигнутых им летом в Вашингтоне договоренностям, а глава Белого дома Дональд Трамп «сдержит свое слово».

Напомним, во вторник Италия приняла стратегию развития торгово-экономических связей с Россией.

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини указал на историческую возможность Европы поладить с Россией.