Италия приняла стратегию развития торгово-экономических связей с Россией

Правительство Италии приняло стратегию наращивания торгово-экономических связей с Россией, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано.

В ходе ежегодного закрытого заседания под эгидой МИД Италии были определены стратегические направления политики республики, включая конкретные программы и источники их финансирования, передает ТАСС.

Ди Стефано подчеркнул, что Россия находится в центре стратегии правительства Италии по укреплению экономических и торговых отношений в 2019 году. «Это предусматривает наращивание сотрудничества с российскими компаниями, инвесторами», – отметил чиновник.

В межведомственном заседании под председательством главы МИД Италии и министра экономического развития, труда и социальной политики участвуют ряд министров, в том числе экономики и финансов, сельского хозяйства и культуры.

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини указал на историческую возможность Европы поладить с Россией.