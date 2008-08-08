Глава МВД Италии указал на историческую возможность Европы поладить с Россией

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что в мае 2019 года появится историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе, наладив отношения с Россией.

«Я постоянно обращаю внимание правительства [Италии] на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», – заявил Сальвини в интервью RT.

Напомним, на прошлой неделе ЕС утвердил продление индивидуальных антироссийских санкций, которые должны были закончиться 15 сентября.

В июле Сальвини заявлял, что Рим собирается поставить вопрос о снятии антироссийских санкций до конца года.