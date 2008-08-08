ЕС утвердил продление индивидуальных антироссийских санкций

Послы 28 государств Евросоюза одобрили согласованное в понедельник решение о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России.

Меры, связанные с «подрывом суверенитета Украины», обсуждались на заседании комитета постоянных представителей стран ЕС, сообщил РИА «Новости» источник.

По его словам, комитет одобрил «продление санкций на следующие полгода».

Срок действия санкций, по принятому 12 марта решению Совета ЕС, должен был закончиться 15 сентября. Меры касаются физических и юридических лиц, которых ЕС считает причастными к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины.

В списке значатся 154 человека и 44 организаций – убитый 31 августа глава ДНР Александр Захарченко, отметил источник, исключен из списка.

Напомним, в понедельник послы согласовали решение о продлении индивидуальных санкций.

В июле Совет ЕС также оформил решение о продлении на полгода экономических санкций против России. После этого президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго в отношении этих стран.