Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Послы 28 государств Европейского союза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении Москвы, сообщил источник в Совете ЕС.

«Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на шесть месяцев», – сказал он, передает ТАСС.

По словам источника, в среду, 5 сентября, это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС «Корепер». Затем его формально одобрит Совет ЕС, после чего решение опубликуют в Официальном журнале ЕС и оно вступит в силу.

Напомним, 5 июля Совет ЕС также оформил решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2019 года. Меры, впервые введенные против России 31 июля 2014 года и усиленные в сентябре того же года, направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции.