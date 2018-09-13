Украина перенесла КПП «Меловое» из-за «российской угрозы»

Пресс-секретарь государственной погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что контрольный пункт пропуска «Меловое» в Луганской области переместили из-за действий российской стороны.

«С 8.00 сегодня украинский пункт пропуска «Меловое» начал пропуск лиц на новой локации», – написал Слободян в своем Facebook.

По его словам, ранее украинский пункт пропуска «Меловое» в Луганской области функционировал на российской стороне улицы Дружбы Народов, по середине которой проходит линия государственной границы между украинским поселком Меловой и Чертково Ростовской области.

«Однако после того, как Россия начала инженерные работы на своей стороне дороги, создались предпосылки к провокациям против наших пограничников и возможного захвата их в заложники. Руководство службы приняло решение о переносе пункта пропуска на украинскую сторону в срочном порядке. Сегодня эти работы завершены, и этот межгосударственный пункт пропуска начал свое функционирование на новом месте», – отметил Слободян.

Напомним, 6 сентября власти Украины прекратили работу двух из трех пунктов пропуска автомобилей и пешеходов со стороны Крыма. Решение объяснили «опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» в Крыму.