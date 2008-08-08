Медведев обеспокоился сонливостью министров

Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров, в шутку спросил членов правительства, готовы ли они работать после возвращения с ВЭФ.

«Ну что, все, кто в форуме принимал участие, готовы работать? Не уснете? Ну ладно, хорошо», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.