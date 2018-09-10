Задержанный ФСБ боевик рассказал, что обещала СБУ за теракт в России

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Обмануть советских русских оказалось слишком просто

Впоследствии деятели НФЛ проговорились: речь изначально шла о циничном обмане русских Фото: Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно 30 лет назад был основан Народный фронт Латвии – организация, усилиями которой Рига вышла из состава СССР. Это стало возможно благодаря лояльному отношению к НФЛ местных русских, впоследствии лишенных родного языка, гражданства и Родины. Но почему русские оказались столь наивны и уязвимы перед циничной ложью латышей? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...
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Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
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Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Задержанный ФСБ боевик рассказал, что обещала СБУ за теракт в России

          10 сентября 2018, 14:47

          Текст: Ольга Никитина

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          ФСБ России опубликовала видео задержания и допроса боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Меджида Магомедова, нанятого Службой безопасности Украины для убийства одного из лидеров Донецкой народной республики.

          На допросе Магомедов признался, что СБУ обещала ему 10 тыс. долларов за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения ДНР. «Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты», – приводит его слова РИА «Новости».

          Магомедов рассказал, что им дали первый заказ – в Смоленской области. «Сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тыс. долларов», – сообщил он.

          По словам задержанного, на Украине он оказался после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек «Исламского государства*» в Дагестане. Там Меджидов и его сообщники познакомились с представителями «Правого сектора*» (запрещен в России), которые и организовали им встречу с СБУ.

          Магомедов сообщил, что снял квартиру в Смоленске, ему дали координаты и фото человека – лидера одного из подразделений ДНР. «Я стал ходить изучать улицу», – сказал он. По его словам, спустя пять дней «эсбэушник Рустам» передал ему указания приехать на место. «Когда я приехал туда – там был пластид, в дальнейшем я должен был его усовершенствовать под взрывчатку. Еще мне дали 300 долларов, чтобы передвигаться по городу, и на свои нужды», – сказал он.

          В случае успеха операции он планировал вернуться на Украину, там кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России.

          Сколько всего уроженцев Дагестана входит в группу, курируемую СБУ, не уточняется. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, тоже неизвестно.

          Между тем, Служба безопасности Украины назвала «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве украинской спецслужбы с «Исламским государством», передает UNN.

          Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о сотрудничестве украинской спецслужбы с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщает в понедельник агентство УНН со ссылкой на СБУ.

          В ФСБ ранее в понедельник сообщили, что боевик «Исламского государства», планировавший по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора» убийство «одного из лидеров ополчения ДНР», задержан в Смоленской области.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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