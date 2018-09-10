Задержанный ФСБ боевик рассказал, что обещала СБУ за теракт в России

ФСБ России опубликовала видео задержания и допроса боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Меджида Магомедова, нанятого Службой безопасности Украины для убийства одного из лидеров Донецкой народной республики.

На допросе Магомедов признался, что СБУ обещала ему 10 тыс. долларов за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения ДНР. «Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты», – приводит его слова РИА «Новости».

Магомедов рассказал, что им дали первый заказ – в Смоленской области. «Сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тыс. долларов», – сообщил он.

По словам задержанного, на Украине он оказался после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек «Исламского государства*» в Дагестане. Там Меджидов и его сообщники познакомились с представителями «Правого сектора*» (запрещен в России), которые и организовали им встречу с СБУ.

Магомедов сообщил, что снял квартиру в Смоленске, ему дали координаты и фото человека – лидера одного из подразделений ДНР. «Я стал ходить изучать улицу», – сказал он. По его словам, спустя пять дней «эсбэушник Рустам» передал ему указания приехать на место. «Когда я приехал туда – там был пластид, в дальнейшем я должен был его усовершенствовать под взрывчатку. Еще мне дали 300 долларов, чтобы передвигаться по городу, и на свои нужды», – сказал он.

В случае успеха операции он планировал вернуться на Украину, там кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России.

Сколько всего уроженцев Дагестана входит в группу, курируемую СБУ, не уточняется. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, тоже неизвестно.

Между тем, Служба безопасности Украины назвала «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве украинской спецслужбы с «Исламским государством», передает UNN.

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о сотрудничестве украинской спецслужбы с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщает в понедельник агентство УНН со ссылкой на СБУ.

В ФСБ ранее в понедельник сообщили, что боевик «Исламского государства», планировавший по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора» убийство «одного из лидеров ополчения ДНР», задержан в Смоленской области.