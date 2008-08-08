Задержанный ФСБ боевик рассказал о вербовке СБУ исламистов для терактов

Боевик «Исламского государства*», планировавший по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора*» убийство «одного из лидеров ополчения ДНР», задержан в Смоленской области, сообщает ФСБ России.

Уроженец Дагестана, член ИГ* Магомедов Меджид Габибулаевич был задержан под Смоленском. По заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора*» он планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Задержанный признал, что украинские спецслужбы предоставляют террористам «Исламского государства*» данные и поставляют им оружие для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, передает РИА «Новости».

В ходе подготовки убийства одного из лидеров ополчения ДНР Магомедова удалось задержать. У него обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.