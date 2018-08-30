Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) пробился в групповой этап Лиги Европы, несмотря на поражение в ответном матче с норвежским «Мольде» 1:2.

Встреча проходила в Норвегии. В первом тайме «Зениту» удалось открыть счет в матче благодаря голу Далеру Кузяеву, однако во втором тайме норвежцы усилиями Хестада и Холланда вышли вперед. Игру транслировал телеканал «Матч-ТВ».

«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы благодаря победе со счетом 3:1 в первом матче.

Ранее в четверг из Лиги Европы вылетела «Уфа», которая не смогла пройти шотландский «Рейнджерс».