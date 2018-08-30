Британская команда выбила из еврокубков российскую «Уфу»

Футбольный клуб «Уфа» из Башкортостана сыграл вничью с шотландским «Глазго Рейнджерс» и по результатам двухматчевого противостояния вылетел из Лиги Европы.

Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе завершился со счетом 1:1, сообщается на сайте УЕФА. На 9-й минуте гол забил футболист «Рейнджерс» Овимуно Эджария, на 32-й минуте счет сравнял игрок «Уфы» Дмитрий Сысуев.

На 37-й минуте за вторую желтую карточку судья удалил форварда шотландской команды Альфредо Морелоса. Кроме того, на 66-й минуте красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Джон Флэнаган, однако «Уфа» не смогла воспользоваться численным перевесом.

Первый матч между командами завершился победой «Рейнджерс» – 1:0. По сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы прошел клуб из Глазго.

В предыдущих отборочных раундах Лиги Европы «Уфа» прошла словенский «Домжале» и люксембургский «Прогресс Нидеркорн». Российский клуб впервые принимал участие в еврокубках, благодаря занятому шестому месту в чемпионате России 2017-2018.