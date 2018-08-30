Суд в Петербурге решил конфисковать у владельца наехавший на детей танк

Приморский районный суд Петербурга постановил конфисковать у владельца военно- патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко танк Т-60, который наехал на двоих детей на фестивале «Боевая сталь.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Павла Бараненко. Потерпевшие в адресованных суду заявлениях просили прекратить настоящее уголовное дело в связи с примирением сторон», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что судья постановил обратить в собственность России танк Т-60.

Бараненко возместил ущерб потерпевшим и был освобожден от уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило, что обвиняемый за 300 рублей катал желающих по береговой линии парка. В результате с танка упал мужчина с двумя несовершеннолетними детьми, они получили различные травмы.