Появилось видео падения на скорости детей с танка в Петербурге

В Санкт-Петербурге на фестивале «Боевая сталь» четверо посетителей упали с движущегося танка Т-60, в Сети появилось видео с моментом их падения.

Под танк упали четыре человека, однако обошлось жертв, пишет Readovka со ссылкой на СК. 32-летний мужчина сломал ногу, заработал ссадины и ушибы.

Два брата, 15 и 9 лет, отделались ушибами. Еще один мужчина, упавший под танк, к врачам не обращался.

Один из очевидцев рассказал о ДТП. По его словам, кататься на танках детям разрешили без всяких проблем.

«Никакой организованности не было, никакой безопасности – ни поручней, ни веревки. Дети маленькие сидели и на другом танке, вообще не держались. Когда все случилось, организаторы прибежали, быстрее пострадавшего мужчину забрали в свой УАЗик и увезли куда-то. Приехала милиция, реанимация, искали этого мужика, там такой кипеш, конечно, был», – цитирует «Пятый канал» собеседника.

По его словам, дознаватель заявил, что у водителя танка не было прав на управление каким-либо транспортом.

Инцидент произошел в воскресенье на танковом фестивале «Боевая сталь», который проходил в парке 300-летия Петербурга.